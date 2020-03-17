Умер Эдуард Лимонов

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве на 78-м году жизни, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.

"Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме", - сказал Сергей Шаргунов. Называть причину смерти он не стал, указал, что скончался Эдуард Лимонов в московской больнице.

Информацию о смерти Лимонова ТАСС также подтвердил его помощник.

Эдуард Лимонов (Савенко) родился в 1943 году в Дзержинске (Горьковская область). Он автор ряда книг, самыми известными из которых считаются "Это я - Эдичка", "Палач", "Иностранец в смутное время".

В 1974 году эмигрировал в США, позже получил французское гражданство.

В начале 1990-х годов вернулся в Россию, ему было возвращено российское гражданство. Бывший глава запрещенной Национал-большевистской партии, лидер незарегистрированной партии "Другая Россия".

Арестован в апреле 2001 года по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. В апреле 2003 года приговорен к четырем годам лишения свободы. 18 июня того же года судом вынесено решение о его условно-досрочном освобождении из колонии.

В марте 2009 года объявил о своем желании стать общим от всей оппозиции кандидатом на выборах президента России в 2012 году, однако получил отказ Центризбиркома РФ в регистрации.-0-