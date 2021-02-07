Умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни в Калифорнии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное 7 февраля на сайте Гуверовского института, сотрудником которого он являлся.

Как сообщает РИА "Новости", Джордж Шульц - 60-й государственный секретарь США.

За время своей политической карьеры Щульц занимал посты в госдепартаменте, министерстве финансов, министерстве труда и административно-бюджетном управлении.

"Он запомнился, как один из самых влиятельных госсекретарей в нашей истории, вместе с президентом Рональдом Рейганом он сыграл ключевую роль, изменив ход истории с помощью дипломатических средств и положив конец холодной войне", - говорится в заявлении.

Щульц отметил свое столетие в декабре прошлого года, тогда его поздравил экс-президент СССР Михаил Горбачев отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны.-0-