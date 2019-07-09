Умер экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался сегодня утром в возрасте 81 года в медицинском центре в Буэнос-Айресе, сообщает аргентинское информационное агентство Telam .

"Я сожалею о смерти бывшего президента Фернандо де ла Руа, - написал в своем Twitter-аккаунте нынешний президент Аргентины Маурисио Макри. - Его демократическая траектория заслуживает признания всех аргентинцев". Маурисио Макри также выразил соболезнования членам семьи бывшего главы государства.

Экс-президент Аргентины был экстренно госпитализирован 8 июля в связи с ухудшением состояния здоровья. В последние месяцы Фернандо де ла Руа страдал из-за обострения сердечных и почечных заболеваний.

Фернандо де ла Руа был президентом Аргентины с 10 декабря 1999 года по 21 декабря 2001 года.-0-