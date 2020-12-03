Умер экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался на 95-м году жизни. Эту информацию французским СМИ подтвердили его родственники, сообщает Еuronews.

Политик скончался в своем поместье под Туром в окружении родных. В последние месяцы он неоднократно оказывался в больнице из-за проблем с сердцем.

Пост президента Жискар д'Эстен занимал в 1977-1981 годах. При нем Франция проводила достаточно дружескую политику по отношению к СССР, сам он неоднократно бывал в Советском Союзе, а позже и в России.

Валери Жискар д'Эстен был самым пожилым из экс-президентов Франции.-0-