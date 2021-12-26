Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс

Каролос Папульяс. Фото EPA
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Греции Каролос Папульяс скончался утром в воскресенье, 26 декабря, в возрасте 92 лет, сообщило Афинское агентство новостей.
Папульяс был президентом Греции два пятилетних срока в 2005-2015 годах. Он известный политик, деятель партии Всегреческое социалистическое движение.
Президент Греции Катерина Сакеллуропулу в соболезновании назвала его патриотом. И отметила, что на посту президента Греции Папульяс защищал социальную сплоченность и национальное единство.-0-