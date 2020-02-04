Умер экс-президент Кении Даниэль арап Мои

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Кении Даниэль арап Мои скончался в возрасте 95 лет. Об этом со ссылкой за заявление нынешнего президента Кении Ухуру Кениату сообщает Reuters .

Точная причина смерти экс-президента восточноафриканского государства не называется, известно лишь, что в последние месяцы он находился в больнице из-за проблем с легкими.

Даниэль арап Мои стал президентом Кении в 1978 году, до этого он занимал пост вице-президента. На наивысшей государственной должности он находился до 2002 года.

Нынешний глава государства Ухуру Кениату в связи с кончиной Даниэля арап Мои объявил в стране траур. Он закончится после похорон экс-лидера Кении, дата которых пока не назначена.-0-