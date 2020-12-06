Умер экс-президент Уругвая Табаре Васкес

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президент Уругвая Табаре Васкес умер в возрасте 80 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El País.

В августе 2019 года у него был диагностирован рак легких.

Табаре Васкес умер рано утром в кругу семьи.

Табаре Васкес занимал пост главы государства с 1 марта 2005 года по 1 марта 2010-го. Во второй раз был избран президентом Уругвая в ноябре 2014 года, занимал эту должность с 1 марта 2015 года по 1 марта 2020-го. Табаре Васкес был членом левоцентристского "Широкого фронта".-0-