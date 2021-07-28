Умер экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

Олег Бакланов, 1987 год. Фото из архива ТАСС

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший министр общего машиностроения СССР, первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", - говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале главы Роскосмоса.-0-