Умер эмир Кувейта

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 91 года. Информацию об этом подтвердили в королевском дворце Кувейта, сообщает Al Arabiya.

Известно, что ас-Сабах с июля находился в клинике в США, где проходил курс лечения после операции. При этом эмир передал своему наследному принцу полномочия, пока сам не выздоровеет.

Шейх ас-Сабах правил Кувейтом с 2006 года и руководил его внешней политикой более 50 лет. 14 сентября премьер-министр Кувейта сообщил правительству, что состояние здоровья эмира улучшается.-0-