Умер Эннио Морриконе

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни, сообщает итальянский телеканал Rai News 24.

Маэстро скончался ночью в римской клинике, в которую был помещен из-за перелома бедренной кости.

Эннио Морриконе - один из самых известных композиторов современности. За свою долгую карьеру написал музыку более чем к 400 фильмам, среди которых "Профессионал", "Однажды в Америке", "Спрут", "Неприкасаемые", "72 метра", "Легенда о пианисте" и др.

Лауреат множества престижных премий, в том числе двух премий "Оскар", "Грэмми", "Золотой глобус", BAFTA.-0-