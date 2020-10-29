Умер французский лексикограф, составитель словарей Le Robert Ален Рей

Фото lerobert.com

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный французский лингвист и лексикограф Ален Рей скончался в ночь на 28 октября в возрасте 92 лет. Кончину Алена Рея подтвердили его жена и издательский дом Le Robert, сообщает Международное французское радио RFI. Алена Рея называют "душой" толковых словарей французского языка издательства Le Robert. Будущий лингвист родился 30 августа 1928 году в Пон-дю-Шато в центральной части Франции. Он изучал словесность и историю искусств в Сорбонне. Затем проходил военную службу в Тунисе. По возвращении во Францию в начале 1950-х он откликнулся на анонс, опубликованный в газете Le Monde от имени Поля Робера - тогда адвоката. Робер искал лингвистов для составления алфавитного словаря французского языка. Рей стал сотрудником и единомышленником Поля Робера, основавшего свой издательский дом. В 1964 году в свет вышел словарь "Гран Робер", а в 1967 году - его сокращенная версия "Пети Робер". За десятилетия работы в издательстве Le Robert Ален Рей работал также над словарем имен собственных, словарем оборотов речи, историческим словарем французского языка и другими изданиями. Французская пресса отмечает, что Ален Рей "снял пыль" с лексикографии. Свою работу он считал наблюдением за меняющимся языком, а не попыткой его "законсервировать". Ален Рей настаивал, что слова - это свидетельства общественных изменений. "Когда термин "селфи" употребляют миллионы раз, мы не можем делать вид, что его не существует. Но иногда это вызывает полемику", - признавал он в 2015 году. В том, что касается орфографии, Ален Рей указывал, что часто то, что сегодня является ошибкой, завтра становится нормой. С этим соглашались не все его коллеги-лингвисты. Ален Рей интересовался региональными языками, арго, а также выступал за феминитивы в названиях профессий (вопреки позиции Французской академии). Долгие годы он вел хронику на радиостанции France Inter и телеканале France 2, был частым гостем Canal+. Помимо словарей он написал порядка тридцати книг, посвященных французскому языку, а также множество статьей о лингвистике и семиотике.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!