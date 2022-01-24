Умер французский модельер Тьерри Мюглер

Тьерри Мюглер
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на странице модельера в Facebook.
"Мы с глубоким прискорбием сообщаем вам о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера 23 января", - говорится в сообщении.
Как информирует газета "Известия", агент модельера уточнил, что смерть наступила по естественным причинам.
Тьерри Мюглер родился в Страсбурге в 1948 году. Свою карьеру он начал в возрасте 21 года. В 1973 году Тьерри создал свою первую коллекцию женской одежды. В 2021 году в Париже состоялась выставка Thierry Mugler: Couturissime, где были представлены знаменитых кутюрные работы Мюглера.-0-