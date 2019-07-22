Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщается на сайте организации.
"Секретариат Международного агентства по атомной энергии с сожалением сообщает о кончине генерального директора Юкия Амано", - говорится в сообщении.
Причины смерти пока не сообщаются.
Юкия Амано родился в 1947 года в японском городе Югавара. Окончил юридический факультет Токийского университета, после чего поступил на работу в Министерство иностранных дел Японии. Специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.
В 2005 году был назначен постоянным представителем Японии при МАГАТЭ. Должность генерального директора организации Юкия Амано занял в 2009 году. В 2013 и 2017 годах переизбирался на второй и третий четырехлетний срок.-0-
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