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Умер Георгий Данелия

В мире 04.04.2019 | 15:03
Георгий Данелия. Фото ТАСС
Георгий Данелия. Фото ТАСС

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР режиссер Георгий Данелия умер сегодня в возрасте 88 лет от остановки сердца, об этом ТАСС сообщила его жена Галина.

"Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", - сказала она.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1931 году переехал с родителями в Москву, где провел детство. В 1954 году окончил Московский архитектурный институт, затем работал архитектором в Институте проектирования городов.

В 1956 году Георгий Данелия поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм". Учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. Во время учебы Георгий Данелия снял две короткометражные картины, в том числе дипломную работу "Тоже люди" - экранизацию отрывка из романа "Война и мир" Льва Толстого.

После окончания в 1959 году режиссерских курсов начал работать режиссером-постановщиком на киностудии "Мосфильм". Совместно с Игорем Таланкиным по собственному сценарию Георгий Данелия поставил фильм "Сережа", который завоевал приз "Хрустальный глобус" Международного кинофестиваля в Карловых Варах. В основу фильма легла повесть Веры Пановой.

Популярность Георгию Данелии принесла режиссура лирической комедии "Я шагаю по Москве", которая была снята в 1963 году. Среди самых известных режиссерских работ Данелии - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993). В 2000 году, после долгого перерыва, режиссер поставил комедийную ленту "Фортуна". В 2013 году на экраны вышел анимационный фильм "Ку! Кин-дза-дза".

Георгий Данелия был автором или соавтором большинства сценариев своих фильмов. Также он выступал как соавтор сценариев картин, снятых другими режиссерами, в том числе "Джентльмены удачи". Неоднократно играл небольшие роли в своих фильмах, в том числе чистильщика обуви в "Я шагаю по Москве" и жителя планеты Альфы в "Кин-дза-дза!".

С 2003 года являлся президентом некоммерческой организации "Фонд кино Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино".

Георгий Данелия - народный артист СССР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1978), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1981), Государственной премии РФ (1997). Трижды становился победителем кинопремий "Ника" и "Кинотавр", лауреатом Всесоюзного кинофестиваля. Обладатель премии "Золотой орел", призов различных кинофестивалей.

Автор книг-мемуаров и сборников сценариев "Чито-Грито", "Безбилетный пассажир: "байки" кинорежиссера", "Тостуемый пьет до дна", "Джентльмены удачи и другие киносценарии" и "Не горюй!".-0-

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Теги
кино, смерть известных людей
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