Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.

Родился Роллан Мартиросов 6 октября 1935 года в Москве. В 1959 году окончил Московский авиационный институт. В этом же году начал трудовую деятельность в ОКБ-51 Министерства авиационной промышленности СССР, в отделе перспективных проектов. В 1991 году вступил в должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34.

Роллан Мартиросов ушел из жизни в возрасте 84 лет.-0-