Умер главный редактор фотоагентства "Интерпресс"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена". Об этом сообщает ТАСС.
Причиной смерти агентство называет сердечный приступ. На стадион Николаев поехал для съемок матча.
Александру Николаеву было 65 лет. С 1980 года он работал фотожурналистом в газетах "Моряк Балтики", "Смена" и "Час Пик", В 1997 году создал и возглавил "Интерпресс".
Фотоагентство "Интерпресс" специализируется на съемках Петербурга и происходящих в нем событий.-0-
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