Умер "голос Кремля" и диктор парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России, диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев умер сегодня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу Государственного Кремлевского дворца в Facebook.

"Сегодня не стало народного артиста РФ, диктора протокольных мероприятий президента России и диктора парадов на Красной площади Евгения Хорошевцева", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Евгения Хорошевцева, о чем сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом Кремля", именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", - сказал Дмитрий Песков. Он также напомнил, что Евгений Хорошевцев был учеником Юрия Левитана.-0-