Умер художник-постановщик известных советских фильмов Стален Волков

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 94-м году жизни умер художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Ушел из жизни выдающийся кинематографист, добрый, отзывчивый человек, о котором все мы вспоминаем с большой теплотой, участник Великой Отечественной войны, народный художник РФ, член Гильдии художников кино Союза кинематографистов России, член Академии художеств России, член кинематографических академий "Золотой Орел" и "Ника" Стален Волков", - отмечается в сообщении.

Стален Волков всю жизнь проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм", принимал участие в создании фильмов "Идиот", "Белые ночи", "Свет далекой звезды", "Братья Карамазовы", "Живые и мертвые", "Неповторимая весна", "Директор" и др. Всего в его послужном списке около 25 фильмов. Станковая живопись Волкова демонстрировалась на всесоюзных, республиканских и других художественных выставках.-0-