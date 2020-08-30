Умер худрук мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный руководитель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров ушел из жизни в возрасте 72 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора "Союзмультфильма" Сергея Капкова.

Соболезнования выразил российский мультипликатор Константин Бронзит, двукратный номинант на премию "Оскар". Сооснователь группы компаний "Рики" (правообладатели "Смешариков") и соавтор идеи сериала Илья Попов назвал смерть Анатолия Прохорова невосполнимой потерей.

Российский кино- и телепродюсер Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он был одним из организаторов анимационной студии "Пилот" - первой негосударственной студии в СССР, а также студии компьютерной анимации "Петербург", которая наиболее известна производством мультипликационного сериала "Смешарики". Анатолий Прохоров с 2003 года был художественным руководителем этого мультфильма, в 2008 году удостоился за участие в его создании государственной премии РФ.-0-