Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни в своем доме в Риме, сообщает
В его фильмах снимались такие звезды, как Элизабет Тейлор (лента "Укрощение строптивой", 1967 год). Он дважды был номинирован на премию "Оскар".
В 90-х режиссер дважды избирался депутатом сената Италии от партии тогдашнего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!".
Дзеффирелли страдал от продолжительной болезни, его состояние в последние месяцы ухудшилось, уточняют итальянские СМИ.-0-
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