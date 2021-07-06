Умер известный армянский музыкант Дживан Гаспарян

6 июля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Народный артист Армянской ССР, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер на 93-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook написал его внук Дживан Гаспарян-младший.

"С большим прискорбием пишу о своей великой потере. Да осветится его душа", - написал он.

Дживан Гаспарян участвовал в создании саундтреков к известным фильмам, таким как "Страсти Христовы", "Ронни", "Онегин", "Гладиатор", "Сирано", "Кровавый алмаз", "Снег и пепел" и других. Он выпустил более 20 компакт-дисков, более тысячи дисков, сыграл около 20 тыс. концертов.-0-