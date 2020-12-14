Умер известный автор детективных романов Джон ле Карре

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни британский писатель, автор многочисленных шпионских детективных романов Джон ле Карре. Ему было 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литературное агентство Curtis Brown, которое представляло интересы писателя.

Настоящее имя Джона ле Карре - Дэвид Корнуэлл. В свое время он работал в британских разведывательной службе MI6 и контрразведке MI5. Начиная с 1961 года написал 25 шпионских романов, многие из которых были экранизированы. Наиболее известные книги Джона ле Карре - "Русский дом", "Шпион, выйди вон!" и "Шпион, пришедший с холода". Последний роман Джона ле Карре - "Полевой агент" - вышел в свет в октябре 2019 года.

Джон ле Карре - лауреат премий Сомерсета Моэма (1964 год), "Эдгар" (1965) и "Золотой кинжал" (1965, 1977).-0-