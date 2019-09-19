Умер известный французский актер Шарль Жерар

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный французский актер Шарль Жерар умер в возрасте 92 лет в одной из больниц Парижа. Об этом 19 сентября сообщило агентство France Presse .

Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша, который снял его в 20 своих фильмах. Как указывает агентство, актер также дружил с Жан-Полем Бельмондо, с которым в молодости боксировал на ринге. Во время одного из поединков Бельмондо случайно сломал Жерару нос, который потом стал своего рода визитной карточкой актера.

Жерар родился 1 декабря 1926 года в Марселе в семье выходцев из Армении, его настоящая фамилия - Ачемян.-0-