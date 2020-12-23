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23 декабря 2020, 00:56

Умер известный французский киноактер Клод Брассер

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 85-м году жизни умер известный французский актер, лауреат двух национальных кинопремий "Сезар", кавалер ордена Почетного легиона Клод Брассер. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Сообщается, что актер не болел COVID-19. Его похоронят в Париже на кладбище Пер-Лашез рядом со своим отцом.

Клод Экспинасс (сценический псевдоним Брассера) - представитель блестящей французской творческой династии. Его прадед в 1878 году основал театр "Нувоте".

Отмечается, что актер впервые начал играть на сцене в середине 50-ых. Потом стал сниматься в кино. Но настоящая слава пришла к Брассеру в 1970 году с сериала о бывшем преступнике, который стал знаменитым криминалистом, Франсуа Видоке. Всего актер снялся примерно в 140 фильмах, среди которых: "Семь смертных грехов", "Барокко", "И слоны бывают неверны", "Бум" и "Бум-2".

Брассер был спортсменом. Но травма не позволила ему в 1964 году принять участие в соревнованиях по бобслею на зимних Олимпийских играх. А уже в 1983 году Брассер стал победителем ралли "Париж-Дакар".-0-

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