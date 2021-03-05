Умер известный французский танцовщик Патрик Дюпон

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный французский танцовщик балета Парижской оперы Патрик Дюпон умер в возрасте 61 года. Об этом сообщило сегодня агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение Дюпона, сообщает ТАСС.

"Сегодня утром Патрик Дюпон ушел из жизни, чтобы танцевать со звездами", - сказал представитель семьи артиста. По его словам, танцовщик умер в результате тяжелой продолжительной болезни.

Патрик Дюпон родился в Париже 14 марта 1959 года. В 11 лет поступил в балетную школу Парижской оперы, а спустя шесть лет начинающего артиста приняли в труппу легендарного театра. В 1976 году он стал победителем международного конкурса артистов балета в Варне, считающегося одним из самых престижных смотров.

Дюпон активно гастролировал вместе с различными труппами, выступал в Японии, Италии, США. Он работал с такими выдающимися хореографами, как Морис Бежар, Юрий Григорович, Джон Ноймайер. Его партнершами по сцене были артистки балета Мари-Клод Пьетрагалла, Сильви Гиллем, Наталия Макарова, Нина Ананиашвили, Карла Фраччи.

В 1990 году Дюпон был назначен руководителем балета Парижской национальной оперы. Однако спустя пять лет он отказался от должности директора. Артист решил остаться в труппе, но только в качестве танцовщика.

Дюпон также снимался в кино. Одной из наиболее известных его работ является фильм "Танцевальная машина", где главную роль сыграл Ален Делон.

В 1997 году за вклад в развитие балетного искусства Дюпон был удостоен звания кавалера Ордена Почетного легиона.-0-