Умер известный переводчик, озвучивший около 1,3 тыс. фильмов

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 62-м году жизни умер известный переводчик, легендарный голос видеокассет VHS Юрий Живов. О смерти сообщил телеканал
Причиной смерти стало заболевание почек. Прощание состоится 25 августа в морге Хованского кладбища.
Юрий Живов родился 9 мая 1958 года в Москве. Был дипломированным переводчиком с немецкого, английского и шведского языков. В 1993 году начал делать авторские переводы фильмов на видеокассетах. Голос Живова стал узнаваем. Всего он перевел и озвучил более 1,3 тысячи фильмов.-0-