19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 77-м году жизни умер известный российский композитор Александр Вустин, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Несколько дней назад его госпитализировали в одну из московских клиник с односторонней пневмонией. Официальных данных о наличии у композитора коронавируса нет.

Александр Вустин известен как композитор с 1952-го года. В 1969-м он окончил Московскую консерваторию, работал редактором на радио, в издательстве "Советский композитор".

В конце 1980-х годов композитор стал автором музыки к фильму Рустама Хамдамова "Анна Карамазофф", который представлял СССР на Каннском фестивале.

Широкое признание пришло к Александру Вустину в 2017-м году, когда Владимир Юровский сделал его первым "композитором для Госоркестра". В 2018 году музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко отметил свой 100-летний юбилей постановкой единственной оперы Александра Вустина "Влюбленный дьявол".-0-