Умер известный российский сценограф Борис Краснов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художник - постановщик шоу Борис Краснов умер сегодня в возрасте 60 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юриста Александра Добровинского.

"Это произошло сегодня в 1.15 ночи. Он был в коме уже долгое время", - уточнил юрист.

Как сообщают РИА Новости, Борис Краснов родился 22 января 1961 года в Киеве. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". С 1991 года сценограф занимался режессированием "Рождественских встреч Аллы Пугачевой". Он также ставил шоу для таких звезд российской эстрады, как Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев.-0-