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10 декабря 2019, 12:21

Умер Юрий Лужков

Юрий Лужков. Фото ТАСС
Юрий Лужков. Фото ТАСС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший российскую столицу с 1992 по 2010 годы, умер в возрасте 83 лет, сообщает ТАСС.

Соболезнования родным и близким Юрия Лужкова выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко, проинформировали в пресс-службе главы государства.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М.Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". В институте занимался комсомольской работой и общественной деятельностью. После окончания вуза работал в лаборатории автоматизации технологических процессов Научно-исследовательского института пластических масс. Затем занимал руководящие должности в Министерстве химической промышленности СССР.

В 1975 году Юрий Лужков был избран народным депутатом Бабушкинского районного совета Москвы, затем являлся депутатом Моссовета. С 1987 по 1990 год - депутат Верховного совета РСФСР.

В 1987 году по инициативе первого секретаря Московского городского комитета КПСС Бориса Ельцина Юрий Лужков был назначен первым заместителем председателя Мосгорисполкома. 26 апреля 1990 года Юрий Лужков был избран председателем исполнительного комитета Московского городского совета, а 12 июня 1991 года - вице-мэром Москвы. Одновременно по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена). 6 июня 1992 года Юрий Лужков был назначен мэром Москвы. Этот пост он занимал 18 лет. 28 сентября 2010 года Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с утратой доверия президента РФ. На посту градоначальника его сменил Сергей Собянин.

Юрий Лужков был награжден орденами Ленина (1981), Трудового Красного Знамени (1976), Почета (2000), "За военные заслуги" (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV, II и I степени (2016, 1995, 2006), медалями "Защитнику свободной России" (1993) и др.

Он всегда был ярым сторонником развития белорусско-российских отношений, укрепления двусторонних связей. Деятельность Юрия Лужкова на этом поприще была отмечена Президентом Беларуси Александром Лукашенко орденом Дружбы.-0-

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