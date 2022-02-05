Умер казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер известный советский и казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов, сообщает Казинформ со ссылкой на первого заместителя председателя Союза писателей Казахстана Акберена Елгезека.

Писателя похоронят в Алматы.

Абдижамил Каримович Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в Куландинском аулсовете Аральского района Кзыл-Ординской области. В 1942 году окончил среднюю школу. Когда ему было 18 лет, был призван в ряды Красной Армии. После того как начал службу в резервном пехотном полку под Сталинградом и окончил краткосрочные курсы политработников, с весны 1944 года принимал участие в боях по освобождению Прибалтики.

После увольнения в запас в январе 1947 года Нурпеисов начал работать над первым крупным произведением "Курляндия", в котором описал события войны - операцию по окружению вражеских войск в Курляндии. В 1950 году поступил в Литературный институт им.Горького в Москве. Во второй раз обратился к своему первому роману, но значительно переработал его, дав название "Долгожданный день".

С 1962-1964 годы Абдижамил Каримович был главным редактором журнала "Жулдыз", консультантом Союза писателей Казахстана. Вторым его крупным произведением стала историко-революционная трилогия "Кровь и пот", состоящая из книг "Сумерки", "Мытарства", "Крушение". Трилогия была переведена на французский, немецкий, испанский и другие языки. В 1972 году выпустил сборник литературных эссе под названием "Раздумье".-0-