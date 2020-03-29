Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кракове сегодня в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.

Кшиштоф Пендерецкий являлся почетным доктором нескольких десятков университетов, почетным членом важнейших художественных и научных академий, почетным профессором многих престижных художественных вузов.

Композитор и дирижер родился в семье адвоката в 1933 году в городе Дембица (юго-восток Польши). Любовь к классической музыке мальчику прививали с детства, также обучали игре на скрипке и фортепиано. В гимназии Кшиштоф Пендерецкий создал собственный оркестр, где был одновременно и скрипачом, и дирижером. Музыкальное образование продолжал в Кракове.

Первый успех к Кшиштофу Пендерецкому как композитору пришел в 1959 году после победы на всепольском конкурсе. После этого молодой автор стал желанным гостем на фестивалях современной классической музыки по всему миру, а его произведения получили широкую известность в качестве примера восточноевропейского музыкального авангарда.

Кшиштоф Пендерецкий являлся кавалером польского ордена Белого Орла, за свое творчество он был удостоен высоких отечественных и зарубежных престижных наград, в том числе пять раз премии Grammy.-0-