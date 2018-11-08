Умер композитор, лауреат "Оскара" Франсис Ле

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции на 87-м году жизни умер композитор Франсис Ле, сообщает мэр Ниццы Кристиан Эстрози в на странице в социальной сети.

Ле — лауреат премии "Оскар" за музыку к фильму "История любви", автор нескольких десятков саундтреков.

Франсис Ле начал карьеру как аккомпаниатор эстрадных певцов, в том числе Эдит Пиаф. Для нее, для Ива Монтана, Мирей Матье и других написал много песен, некоторые исполнил сам.

В 1960-х годах приобрел известность как композитор кино. В 1967 году номинировался на "Золотой глобус" за музыку к фильму "Мужчина и женщина". В 1970 году стал лауреатом премии "Оскар" за музыку к "Истории любви" Артура Хиллера. Всего за годы карьеры создал музыкальный ряд для нескольких десятков кинокартин.

Причина смерти композитора не называется.-0-