Умер композитор Микис Теодоракис

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческий композитор и политический деятель Микис Теодоракис умер в возрасте 96 лет, пишет газета Ekathimerini.

Он родился на острове Хиос 29 июля 1925 года, изучал музыку в Афинах, а затем в Париже. Микис Теодоракис писал оперы, симфоническую и камерную музыку, оратории, произведения для балета, церковного хора и старинной драмы, театра, кино. Мировую известность ему принесла музыка к танцу сиртаки из фильма "Грек Зорба". Его песни исполняли The Beatles, Ширли Бэсси и Эдит Пиаф.-0-