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Умер композитор Сергей Березин

В мире 06.08.2019 | 00:56
Фото Wikimedia
Фото Wikimedia

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель ВИА "Пламя", композитор, народный артист России Сергей Березин умер 5 августа на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Березин родился в Москве 31 октября 1937 года. С 1973 года он работал в ансамбле "Самоцветы". В 1975 году основал группу "Пламя". Композитору принадлежат такие хиты, как "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Золотые шары", "Осень".

ВИА "Пламя" является первым исполнителем шлягеров "Не надо печалиться", "У деревни Крюково", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу", "Не повторяется такое никогда", "Оксана", "Белые крылья", "Дорога железная", "На два дня", "Когда мы любим", "Синие дожди", "Куба далека", "Краснотал", "Детства последний звонок", "Я из Вологды, а ты из Костромы", "Аты-баты, шли солдаты", и многих других.-0-

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Теги
музыка, Россия, смерть известных людей
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Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
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Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
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