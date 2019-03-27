Умер космонавт Валерий Быковский

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Такая информация размещена на сайте российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), сообщает БЕЛТА.

Валерий Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад (Московская область). В 1960 году он вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС. Первый полет Валерий Быковский совершил командиром корабля "Восток-5" с 14 по 19 июня 1963 года (4 суток 23 часа 6 мин.).

Суммарное время пребывания Валерия Быковского в космосе за его карьеру составило 20 суток 17 часов 47 мин.

В 1988 году космонавт уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас.-0-