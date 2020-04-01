Умер лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон

Филип Уоррен Андерсон. Фото The New York Times
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон умер в США в возрасте 96 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.
Филип Уоррен Андерсон был удостоен премии в 1977 году за исследования по электронной структуре магнитных и неупорядоченных структур. Его разработки стали фундаментом для усовершенствования электронных переключателей и устройств памяти в компьютерах.
Награду вместе с Андерсоном разделили его коллеги Невилл Фрэнсис Мотт и Джон Хазбрук Ван Флек.-0-