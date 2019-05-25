Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн умер в США в возрасте 89 лет. Такая информация размещена на сайте американского Института Санта-Фе (штат Нью-Мексико), основанного ученым, сообщает БЕЛТА.

Марри Гелл-Манн был удостоен премии в 1969 году за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий.

Выпускник Йельского университета в возрасте 23 лет положил начало революции в области физики элементарных частиц, опубликовав свою основополагающую работу по странности и очарованию элементарных частиц.-0-