Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн умер в США в возрасте 89 лет. Такая информация размещена на сайте американского Института Санта-Фе (штат Нью-Мексико), основанного ученым, сообщает БЕЛТА.
Марри Гелл-Манн был удостоен премии в 1969 году за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий.
Выпускник Йельского университета в возрасте 23 лет положил начало революции в области физики элементарных частиц, опубликовав свою основополагающую работу по странности и очарованию элементарных частиц.-0-
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