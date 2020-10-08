Умер лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканский ученый Марио Молина, лауреат Нобелевской премии по химии, умер в Мехико в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Национального автономного университета Мексики (UNAM), выпускником которого был исследователь.

"UNAM с прискорбием информирует об уходе из жизни доктора [наук] Марио Молины, лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года", - говорится в сообщении. По данным газеты El Universal, причиной смерти ученого стал инфаркт.

Молина занимался исследованием озоновых дыр в атмосфере. Вместе с американским химиком Роуландом Шервудом он обнаружил, что хлорфторуглероды разрушают слой стратосферного озона, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. В результате производство этих веществ было запрещено Венской конвенцией от 1985 года и Монреальским протоколом от 1987 года.

Нобелевскую премию Молина получил совместно с Шервудом и нидерландским химиком Паулем Крутценом за работы по атмосферной химии, особенно в части образования и разрушения озонового слоя.-0-