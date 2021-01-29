Умер лауреат Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии в возрасте 87 лет скончался нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен после продолжительной болезни. Об этом сообщили на сайте Института химии Макса Планка в Майнце.

Крутцен последние 20 лет проработал в Институте химии Макса Планка в Майнце. Вместе с коллегами Марио Молиной и Роуландом Шервудом получил в 1995 году Нобелевскую премию за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химических процессов, приводящих к возникновению озоновых дыр. Он также занимался исследованием влияния человеческой деятельности на окружающую среду.

Пауль Крутцен был первым, кто показал, как деятельность человека разрушает озоновый слой. Эти знания о причинах истощения озонового слоя послужили основой для всемирного запрета на озоноразрушающие вещества - до сих пор уникальный пример того, как фундаментальные исследования, получившие Нобелевскую премию, могут напрямую привести к глобальному политическому решению.-0-