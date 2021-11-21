Умер легендарный актер дубляжа Уилл Райан

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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер дубляжа и музыкант Уилл Райан умер в возрасте 72 лет, сообщает "МИР24".
Райан скончался от онкологии 19 ноября. Он был известен многим как икона Диснея, легенда закадрового голоса, ковбой, вертящий пистолетом, музыкант, автор песен, блестящий комедийный актер.
Уилл Райан родился в 1949 году. Свою карьеру он начал, озвучивая разные анимационные проекты, в частности "Винни-Пуха" и номинированный на премию "Оскар" фильм "Рождественская история Микки".
Райан озвучил Петри в известном мультфильме Universal "Земля до начала времен", Волчонка в "Утиных историях", героев в мультипликационных фильмах про слоненка Дамбо, мультсериалах "Смурфы", "Приключения Тедди Ракспина", "Гриффины" и других.-0-