Умер легендарный футболист Франсиско Хенто

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный футболист мадридского "Реала", почетный президент клуба Франсиско Хенто умер на 89-м году жизни, сообщает РБК.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

Франсиско Хенто - единственный футболист в истории, который шесть раз выигрывал Кубок европейских чемпионов (сейчас турнир называется Лига чемпионов УЕФА). Он играл за "Реал" с 1953 по 1971 год. За 18 сезонов он 12 раз стал чемпионом Испании, выиграл два Кубка Испании. Полузащитник сыграл 600 матчей за "Реал", забив 182 гола.

Также на его счету 43 матча за сборную Испании и пять голов.-0-