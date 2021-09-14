Умер легендарный метатель молота Юрий Седых

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный олимпийский чемпион в метании молота, рекордсмен мира Юрий Седых скончался на 67-м году жизни. Такая информация содержится на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает БЕЛТА.

Причиной ухода из жизни легендарного спортсмена стал сердечный приступ. Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, близким и всему легкоатлетическому сообществу.

Юрий Седых в составе сборной СССР стал победителем Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, серебряным призером Игр-1988. Также он был чемпионом мира (1991), трехкратным победителем континентальных форумов (1978, 1982, 1986). Кроме того, уроженец Новочеркасска установил мировой рекорд на чемпионате Европы-1986 (86 м 74 см ). Это достижение до сих пор не побито. -0-