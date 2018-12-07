Умер лидер группы Buzzcocks Пит Шелли

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 63 лет скончался один из основателей и фронтмен британской рок-группы Buzzcocks Пит Шелли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на страницу группы в Twitter.
"С большой грустью мы подтверждаем смерть Пита Шелли, одного из самых влиятельных и плодотворных авторов песен в Великобритании, сооснователя панк-группы Buzzcocks", - говорится в сообщении.
По информации газеты The Sun, музыкант умер от сердечного приступа.
Группа Buzzcocks образовалась в 1976 году в Манчестере. Ее музыканты одними из первых начали исполнять поп-панк - мелодичную и неагрессивную разновидность панк-рока. К настоящему времени вышло девять студийных альбомов группы.-0-
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