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25 февраля 2020, 09:26

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Дмитрий Язов. Фото ТАСС
Дмитрий Язов. Фото ТАСС

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны РФ подтвердило информацию о смерти последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова, сообщает ТАСС.

"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области РФ в крестьянской семье. В 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1956 году - Военную академию им. М. В. Фрунзе (с отличием), в 1967 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Служил в Советской Армии в 1940-1970-х годах.

После окончания училища в звании лейтенанта воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942-1945 годах командовал стрелковым взводом, а затем ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. Принимал участие в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки немецких войск. Дважды был ранен - в 1942 и 1943 годах.

В июне 1963 года Дмитрию Язову было присвоено звание полковника, в феврале 1968 года - звание генерал-майора, в 1977 году - звание генерал-полковника.

С ноября 1980 года по июнь 1984 года занимал должность командующего войсками Среднеазиатского военного округа (САВО), неоднократно выезжал в Афганистан, где вели боевые действия подразделения, сформированные в САВО. В период с июня 1984 года по январь 1987 года командовал Дальневосточным военным округом. В 1984 году ему было присвоено звание генерала армии.

С января по август 1987 года - заместитель министра обороны СССР по кадрам - начальник главного управления кадров Министерства обороны СССР.

30 мая 1987 года назначен министром обороны СССР. Дмитрий Язов занимал пост главы оборонного ведомства почти четыре года. С марта по декабрь 1990 года - член Президентского совета СССР.

28 апреля 1990 года президент СССР Михаил Горбачев присвоил Дмитрию Язову звание Маршала Советского Союза, он стал последним советским военачальником, получившим это высшее воинское звание (с 2014 года - последний ныне живущий Маршал Советского Союза).

После воссоздания в 2008 году Службы генеральных инспекторов Минобороны РФ Дмитрий Язов был ее ведущим аналитиком (генеральным инспектором). Также возглавлял фонд "Офицерское братство" Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (создан в сентябре 2001 года), общественную организацию "Комитет памяти Маршала Жукова".

Награжден орденами Красной Звезды (1945), Красного Знамени (1963), двумя орденами Ленина (1971, 1981), орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975), Отечественной войны I степени (1985), Октябрьской Революции (1991), Почета (2004), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2020, 2009), Александра Невского (2014). Также имеет ордена Шарнхорста (ГДР), Красного Знамени (Чехословакия) и др.

Автор нескольких книг, в частности, "Верны Отчизне" (1988), "Удары судьбы: Воспоминания солдата и маршала" (1999), "Карибский кризис: Сорок лет спустя" (2006), "Панфиловцы в боях за Родину" (2011).-0-

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