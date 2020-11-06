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06 ноября 2020, 15:37

Умер Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий. Фото ТАСС
Михаил Жванецкий. Фото ТАСС

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский писатель-сатирик, народный артист Украины, народный артист России Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала Пугачева в своем Instagram.

Жванецкому было 86 лет. В начале октября он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, артист жаловался на плохое самочувствие.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В свое время, круто изменив трудовую биографию, Михаил Михайлович взялся за перо и стал писать монологи и миниатюры. Впоследствии он стал писателем, которого сейчас цитируют как классика. Он выступал с сольными спектаклями и концертными программами по собственным произведениям. Его творчество включает в себя фельетоны, репризы, миниатюры, монологи и др. Более 300 произведений Жванецкого исполнили Виктор Ильченко и Роман Карцев. Его тексты со сцены также читали Сергей Юрский, Любовь Полищук и другие артисты. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил сатирика орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.-0-

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