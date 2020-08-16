Умер младший брат Дональда Трампа Роберт

Скриншот видео
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младший брат американского президента Роберт Трамп умер в Нью-Йорке в больнице на Манхэттене, сообщает BBC.
Ему было 72 года. Причина смерти не указывается. Сообщение о кончине Роберта Трампа подтвердили в Белом доме.
"С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой чудесный брат, Роберт, ушел с миром этим вечером", - приводит Би-би-си заявление президента.
Президент США Дональд Трамп был близок со своим младшим братом, занимавшим ответственные посты в его компаниях.-0-