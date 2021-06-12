Умер многократный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именитый белорусский и советский конькобежец Игорь Железовский скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой.

"К сожалению, пока не можем связаться с родными и близкими, чтобы выразить соболезнования и узнать информацию. По нашим сведениям, Железовский скончался сегодня в 07.15. Это безвременная утрата, он легенда нашего спорта. Прощание и похороны состоятся в понедельник", - сказала она.

Игорь Железовский считался лучшим спринтером мира в конце 1980-х - начале 1990-х годов, однако не сумел завоевать олимпийское золото, из-за чего получил репутацию одного из самых неудачливых спортсменов. На его счету бронзовая медаль Олимпиады в Калгари (1988) и серебряная награда Игр в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1000 м. Он рекордные шесть раз побеждал на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991-1993), является многократным чемпионом СССР, победителем этапов Кубка мира, обладателем Кубка мира (1991-1993). Четыре раза уроженец Орши устанавливал мировые рекорды в различных дисциплинах.-0-