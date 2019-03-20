Умер народный артист России актер Анатолий Адоскин

20 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Народный артист России Анатолий Адоскин умер на 92-м году жизни в Москве.
"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 20 марта 2019 года на 92-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Михайлович Адоскин. Дата и время прощания будут сообщены дополнительно", - отмечается на сайте театра.
Анатолий Адоскин снимался в фильмах "Два капитана", "Девчата", "Семь стариков и одна девушка" и других, играл в Театре имени Моссовета, "Современнике" и "Ленкоме", а также преподавал в Школе-студии МХАТ, являлся членом Союза кинематографистов РФ. В 1996 году ему было присуждено звание народного артиста России.-0-
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