Умер народный артист России Анатолий Торопов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер театра и кино, народный артист России Анатолий Торопов скончался на 92-м году жизни, сообщает ТАСС.

"25 июля скончался народный артист России Анатолий Михайлович Торопов. Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича", - говорится в сообщении Государственного академического Малого театра, где работал актер.

О месте и времени прощания с артистом станет известно позже.

Анатолий Торопов родился 14 июня 1928 года в Пятигорске (Ставропольский край). В школьные годы участвовал в самодеятельности, выступал в ансамбле песни и пляски. В 1952 году окончил в Москве Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, после чего поступил в труппу Государственного академического Малого театра, на сцене которого играл всю жизнь. На счету актера более 100 театральных спектаклей, роли в фильмах "Хмурый Вангур" (1959), "Северная повесть" по произведению Константина Паустовского (1960), "Угрюм-река" по роману Вячеслава Шишкова (1968), "Приваловские миллионы" по произведению Дмитрия Мамина-Сибиряка (1972), телесериале "Хождение по мукам" по романам Алексея Толстого (1974). В 1965 году Анатолию Торопову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1999 году - народного артиста России.-0-