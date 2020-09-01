Умер народный артист России Борис Клюев

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев умер на 77-м году жизни, сообщил ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала руководитель одного из старейших театров России. Время и место похорон пока неизвестны.

Борис Клюев в 1969 году окончил Высшее театральное училище им.М.С.Щепкина (ныне - Высшее театральное училище, институт, им.М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Учился в мастерской заслуженного деятеля искусств РСФСР Вениамина Цыганкова и народного артиста РСФСР Леонида Волкова.

С 1969 года - актер Государственного академического Малого театра России. Исполнил на его сцене роли в более чем 60 спектаклях.

Борис Клюев широко известен в качестве киноактера. Он снялся в более чем 120 фильмах и сериалах. Принимал участие в дублировании нескольких десятков иностранных фильмов.

С 1969 года (с перерывами) преподавал в Высшем театральном училище им.М.С.Щепкина. Заведующий кафедрой мастерства актера, руководитель актерской мастерской. Профессор. Среди его учеников - актеры Егор Бероев, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Кристина Асмус и другие. В 2009 году в качестве режиссера-педагога поставил спектакль "Волки и овцы" по комедии Александра Островского, в 2012 году - "Дачники" по пьесе Максима Горького.

Член Союза кинематографистов РФ, член правления Гильдии актеров кино России. Народный артист РФ (2002). Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2015). Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Исполнитель мужской роли в телевизионном фильме/сериале" (2012, за роль в телесериале "Воронины").-0-